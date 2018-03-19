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| | СМИ пророчат отставку главы Якутии по решению Кремля

СМИ пророчат отставку главы Якутии по решению Кремля

Сегодня, 22:21
В российских изданиях появились статьи, в которых эксперты, приближенные к Кремлю, предрекают отставку главы Якутии Егора Борисова. Причиной этому якобы является провал предвыборной агитации за Владимира Путина на подчиненной ему территории.

СМИ пророчат отставку главы Якутии по решению Кремля

 

Председатель Правительства Республики Саха не смог организовать на должном уровне рекламу действующего президента России. В результате в Якутии за Путина проголосовали всего 64,8% избирателей. Это рекордно низкий показатель для лидера РФ. Представитель КПРФ Павел Грудинин, напротив, удивил политологов высоким результатом в Якутии. В Республике Саха данного кандидата на пост президента России поддержали 27,25% избирателей.

По мнению Кремля, Егор Борисов не справляется со своими обязанностями, поскольку не может влиять на ситуацию в подчиненном ему регионе. Политологи предсказывают предстоящие отставки губернаторов и чиновников различных уровней. Путин после победы на выборах якобы начнет тотальную «зачистку» в системе власти от неугодных элементов.
Домбровский Сергей
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