СМИ пророчат отставку главы Якутии по решению Кремля

Председатель Правительства Республики Саха не смог организовать на должном уровне рекламу действующего президента России. В результате в Якутии за Путина проголосовали всего 64,8% избирателей. Это рекордно низкий показатель для лидера РФ. Представитель КПРФ Павел Грудинин, напротив, удивил политологов высоким результатом в Якутии. В Республике Саха данного кандидата на пост президента России поддержали 27,25% избирателей.
По мнению Кремля, Егор Борисов не справляется со своими обязанностями, поскольку не может влиять на ситуацию в подчиненном ему регионе. Политологи предсказывают предстоящие отставки губернаторов и чиновников различных уровней. Путин после победы на выборах якобы начнет тотальную «зачистку» в системе власти от неугодных элементов.