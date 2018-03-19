Дудь помог Грудинину сбрить усы

Журналист и видеоблоггер Юрий Дудь дал возможность пользователям социальной сети Twitter разобраться в споре с Павлом Грудининым, по условиям которого один из них должен будет побриться.

Дарья Дмитриева

В феврале этого года в передаче «вДудь» журналист и политик заключили пари. По условиям, кандидат в президенты Российской Федерации от Коммунистической Партии сбреет свои усы, если получит менее 15% положительного результата в его сторону при подсчёте голосов. Если в пользу Грудинина будет больше процентов, то Юрий Дудь должен будет побриться наголо.По предварительным подсчётам, на выборах президента РФ 18 марта за Грудинина отдало голосов почти 12% всех жителей страны. Дудь, узнав цифру, тут же напомнил политику об их споре, прислав тематическую иллюстрацию бритвенного станка в Twitter. Но от Грудинина последовало новое условие о признании Юрием честности выборов на камеру.Ответным ходом журналиста стала игра, в которой есть возможность побрить одного из персонажей спора. При этом выдвинутые условия звучат так: «А вы верите, что выборы были честными? Если да — брейте Грудинина. Если нет — брейте Дудя».