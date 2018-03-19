Якубович советует Грудинину сдержать своё слово и сбрить усы

Экс-претендент на пост главы России Павел Грудинин во время президентской гонки обещал сбрить усы в том случае, если на выборах наберет менее 15% голосов. Теперь ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович попрекает политика и рекомендует ему сдержать своё слово.

Домбровский Сергей

Грудинин на президентских выборах 2018 года после подсчета более 99% голосов набрал 11,7% от общего количества, но до сих пор ходит с растительностью на губах. Якубович настоятельно рекомендует лидеру КПРФ быть настоящим мужиком, держать в одной руке слово, а в другой свои усы. В истории спорта нашелся случай, когда журналист Дик Бедоуз пообещал съесть газету, если сборная команда СССР по хоккею одолеет Канаду хотя бы в одной игре. Это произошло в 1972 году. Тогда спортивный обозреватель вынужденно съел газету вместе с первым блюдом, закусив ее сметаной, поскольку не хотел прослыть лжецом. Ведь СССР победил Канаду в первом же матче, хотя в том противостоянии пропустил за семь минут две шайбы. Итоговый счет спортивного поединка составил 7:3 в пользу советских граждан.Якубович напомнил Грудинину об этом курьезном случае и рекомендовал политику не портить себе репутацию. Представитель КПРФ изменил свое обещание и теперь собирается сбрить усы в том случае, если видеоблогер Юрий Дудь в прямом эфире назовет выборы честными.