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| | Слуцкий: Мнение Запада по поводу выборов в Крыму не соответствует реалиям

Слуцкий: Мнение Запада по поводу выборов в Крыму не соответствует реалиям

Сегодня, 20:51
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий проинформировал, что мнение западных стран о непризнании выборов главы России в Крыму полностью не соответствуют действительности. Об этом политик сказал 19 марта в беседе с представителями прессы.

Слуцкий: Мнение Запада по поводу выборов в Крыму не соответствует реалиям

 

Леонид Слуцкий сообщил, что заявления представителей западных стран о том, что в Крыму и Севастополе выборы руководителя РФ были не легитимными и они их не признают, ни как не соответствуют реальным событиям. Результаты голосования за Владимира Владимировича Путина на полуострове составил 90%, что говорит само за себя. Жители Крыма выбрали Россию, они проголосовали за Путина, а не за главу Украины Петра Порошенко.

Также политик добавил, что рекордное количество голосов населения полуострова за Путина говори о том, что никогда речи не шло о давлении со стороны России, как утверждает Киев. В завершении Слуцкий заявил, чем быстрее Запад признает, что Крым самопроизвольно решил присоединиться к России, тем быстрее наладятся международные отношения, а также завершится любая агрессия и провокации.

Напоминаем, что несколько столиц западных государств, в том числе Париж и Варшава, заявили, что их страны не признают законными выборы руководителя РФ в Крыму.
Анна Котова
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