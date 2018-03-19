Политолог: Путин держит в секрете имя нового премьер-министра

После победы на президентских выборах Владимир Путин намерен провести перестановки в Кабмине. Имя нового премьера пока держится в полном секрете.

В своей беседе с журналистами Путин пообещал после инаугурации провести перестановки в правительстве. Он намерен также рассмотреть кандидатуры на должность премьера. Имя нового председателя не сообщается, а политолог и экс-советник управления президента по внутренней политике Олег Матвейчук заявил, что не нужно думать об отставке Дмитрия Медведева. По его словам, до мая никто не сможет знать точно, каких изменений в правительстве стоит ожидать. Сам Путин на вопрос о продолжении работы нынешнего премьера на своем посту, ответил, что пока думает об этом. В своей беседе с журналистами Путин пообещал после инаугурации провести перестановки в правительстве. Он намерен также рассмотреть кандидатуры на должность премьера. Имя нового председателя не сообщается, а политолог и экс-советник управления президента по внутренней политике Олег Матвейчук заявил, что не нужно думать об отставке Дмитрия Медведева. По его словам, до мая никто не сможет знать точно, каких изменений в правительстве стоит ожидать. Сам Путин на вопрос о продолжении работы нынешнего премьера на своем посту, ответил, что пока думает об этом.

На встрече со своими соперниками по президентской гонке Путин предложил им оставить в стороне прежние эмоции и соединить усилия для хорошей работы на благо страны. В процессе общения с политиками глава Кремля отметил, что главный акцент в будущих действиях нужно сделать на решениях внутренних проблем РФ.

Никита Готский