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| | В Совфеде заявили о возможности расширения российской группировки в Сирии

В Совфеде заявили о возможности расширения российской группировки в Сирии

Сегодня, 18:36
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев объявил действия США и партнеров в Сирии ухудшающими обстановку в стране. В таком случае, считает сенатор, РФ может принять решение о расширении российской группировки в Сирии.

В Совфеде заявили о возможности расширения российской группировки в Сирии

 

Константин Косачев дал комментарии по поводу обстановки в Сирии. По мнению сенатора, боевики вновь начинают набирать силу и представляют опасность не только для Сирии, но и для всего мира. Глава комитета Совфеда акцентировал, что США и их партнеры помогают террористам, а деятельность этих стран ведет к ухудшению обстановки в Сирии. В такой ситуации, по словам сенатора, РФ может расширить российскую группировку.

Прокомментировал слова Косачева сенатор Франц Клинцевич. Он отметил, что в Совфеде ничего не знают о планах расширения российской группировки, а в Сирии пребывает достаточно состава и техники для выполнения локальных целей.
Виктория Озерова
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