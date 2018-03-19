В Совфеде заявили о возможности расширения российской группировки в Сирии

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев объявил действия США и партнеров в Сирии ухудшающими обстановку в стране. В таком случае, считает сенатор, РФ может принять решение о расширении российской группировки в Сирии.

Виктория Озерова

Константин Косачев дал комментарии по поводу обстановки в Сирии. По мнению сенатора, боевики вновь начинают набирать силу и представляют опасность не только для Сирии, но и для всего мира. Глава комитета Совфеда акцентировал, что США и их партнеры помогают террористам, а деятельность этих стран ведет к ухудшению обстановки в Сирии. В такой ситуации, по словам сенатора, РФ может расширить российскую группировку.Прокомментировал слова Косачева сенатор Франц Клинцевич. Он отметил, что в Совфеде ничего не знают о планах расширения российской группировки, а в Сирии пребывает достаточно состава и техники для выполнения локальных целей.