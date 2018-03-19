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| | Мэй: Москва имела мотив для отравления Скрипаля

Мэй: Москва имела мотив для отравления Скрипаля

Сегодня, 18:21
Москва вынуждена была отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, у нее имелся на то свой мотив. Так считает премьер Британии Тереза Мэй.

Мэй: Москва имела мотив для отравления Скрипаля

 

В интервью Мэй заявила, что РФ обладала намерением и мотивом для отравления в одном из регионов королевства, где пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По мнению Мэй, отравители использовали паралитическое вещество, созданное еще советскими специалистами. Председатель британского правительства уверена, что в данном случае Кремль имел мотив для устранения своего бывшего соотечественника, а такой поступок РФ является частью модели поведения Москвы в Европе. Она не исключает, что подобный инцидент может повториться и в любой иной стране Старого Света.

Мэй не знает, какими именно мотивами руководствовалась РФ. Также отмечается, что доказательств касательно причастности России к отравлению британцы не представили, но Лондон все-равно выслал из страны 23 российских дипломатов.
Никита Готский
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