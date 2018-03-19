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| | Владимир Путин анонсировал сокращение расходов на военное вооружение

Владимир Путин анонсировал сокращение расходов на военное вооружение

Сегодня, 17:54
Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2018-2019 годах будут значительно сокращены расходы на военное вооружение.

Владимир Путин анонсировал сокращение расходов на военное вооружение

 

В своем интервью Владимир Путин рассказал корреспондентам, что в первую очередь Россия намерена наладить отношения со многими другими странами, и не будет участвовать в гонках военного вооружения. В ближайшем будущем все расходы на вооружение страны будут значительно уменьшаться, так как, по словам президента, в армии России все есть. Президент заявил, что в настоящее время надо довести до усовершенствования те военные разработки, которые были уже созданы, и продолжить те, над которыми еще трудятся специалисты, но для их финансирования уже были ранее выделены деньги и эти объекты более в инвестиции не нуждаются. В данный момент в его планы входит восстановление отношений с другими государствами политико-дипломатическими методами.

Напомним, что 18 марта Владимир Путин победил в президентских выборах и был избран на еще один срок главой государства.
Пелагея Лебединская
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