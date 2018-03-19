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| | Журналист Максим Шевченко рассказал о возможном участии в выборах мэра Москвы

Журналист Максим Шевченко рассказал о возможном участии в выборах мэра Москвы

Сегодня, 17:48
Сегодня во время общения с журналистами доверенный кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Максим Шевченко сообщил о своем возможном участии в выборах мэра Москвы. Он выполнит свое намерение в том случае, если в голосовании не будут использоваться «грязные политические приемы».

Журналист Максим Шевченко рассказал о возможном участии в выборах мэра Москвы

 

На пресс-конференции в центральном офисе Интерфакса Максим Шевченко рассказал о своих планах на выборы главы столицы РФ. Он отметил, что политическая борьба продолжает прогрессировать, поэтому он не исключает возможности его участия в этой гонке. Журналист считает действующего мэра столицы Сергея Собянина достойным соперником и думает, что его команда уже сумела доказать, что у них есть целесообразные программы социальных преобразований для всех областей РФ. Журналист уточнил, что его участие в выборах мэра столицы будет возможно только случае «чистой кампании».

Напомним, что выборы главы Москвы пройдут 9 сентября.
Виктория Озерова
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