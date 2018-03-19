Журналист Максим Шевченко рассказал о возможном участии в выборах мэра Москвы

На пресс-конференции в центральном офисе Интерфакса Максим Шевченко рассказал о своих планах на выборы главы столицы РФ. Он отметил, что политическая борьба продолжает прогрессировать, поэтому он не исключает возможности его участия в этой гонке. Журналист считает действующего мэра столицы Сергея Собянина достойным соперником и думает, что его команда уже сумела доказать, что у них есть целесообразные программы социальных преобразований для всех областей РФ. Журналист уточнил, что его участие в выборах мэра столицы будет возможно только случае «чистой кампании».
Напомним, что выборы главы Москвы пройдут 9 сентября.