Президент Сирии поздравил Путина с победой на президентских выборах

Башар Асад считает победу Владимира Путина на президентских выборах в РФ «естественным результатом». Текст поздравления президента Сирии обнародовала пресс-служба лидера республики.

Виктория Озерова

Башар Асад выразил Владимиру Путину свои поздравления в связи с лидерством в президентской гонке. Сирийский лидер отметил, что это «естественный результат» труда лидера РФ, который всегда действует в интересах своей страны и ее народа. Он акцентировал, что служба Путина на посту президента РФ всегда отличалась «добросовестностью» и «самоотверженностью», а его действия в международной сфере отображают настроения не только россиян, но и других наций, которые стремятся к справедливости и правде. Также Башар Асад отметил огромную поддержку, которую Путину оказали жители Российской Федерации.Напомним, что по предварительным сведениям ЦИК, за Владимира Путина на выборах 18 марта проголосовали более 75 процентов россиян.