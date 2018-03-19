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| | Президент Сирии поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент Сирии поздравил Путина с победой на президентских выборах

Сегодня, 17:21
Башар Асад считает победу Владимира Путина на президентских выборах в РФ «естественным результатом». Текст поздравления президента Сирии обнародовала пресс-служба лидера республики.

Президент Сирии поздравил Путина с победой на президентских выборах

 

Башар Асад выразил Владимиру Путину свои поздравления в связи с лидерством в президентской гонке. Сирийский лидер отметил, что это «естественный результат» труда лидера РФ, который всегда действует в интересах своей страны и ее народа. Он акцентировал, что служба Путина на посту президента РФ всегда отличалась «добросовестностью» и «самоотверженностью», а его действия в международной сфере отображают настроения не только россиян, но и других наций, которые стремятся к справедливости и правде. Также Башар Асад отметил огромную поддержку, которую Путину оказали жители Российской Федерации.

Напомним, что по предварительным сведениям ЦИК, за Владимира Путина на выборах 18 марта проголосовали более 75 процентов россиян.
Виктория Озерова
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