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| | Верховная Рада планирует признать выборы президента РФ «нелегитимными»

Верховная Рада планирует признать выборы президента РФ «нелегитимными»

Сегодня, 16:48
Во вторник власти Украины намереваются рассмотреть заявление о непризнании Киевом законности выборов президента РФ. Соответствующий документ был зарегистрирован депутатами Верховной Рады.

Верховная Рада планирует признать выборы президента РФ «нелегитимными»

 

Накануне на всей территории РФ, включая Крым, прошли президентские выборы. Украина выступила против голосования на полуострове и закрыла для россиян, желающих поучаствовать в выборах, все дипучреждения на территории страны. Сегодня стало известно, что Киев предпринял еще один шаг – внес в Верховную Раду законопроект о признании выборов в РФ неправомочными. О документе во время брифинга рассказал спикер украинского парламента Андрей Парубий. Он уточнил, что власти собираются рассмотреть данный проект уже завтра, его планируют включить в повестку дня. Текст заявления пока не приводится.

Авторами проекта о нелегитимности президентских выборов в РФ стали члены фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и Георгий Логвинский.
Виктория Озерова
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