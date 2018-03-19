Верховная Рада планирует признать выборы президента РФ «нелегитимными»

Накануне на всей территории РФ, включая Крым, прошли президентские выборы. Украина выступила против голосования на полуострове и закрыла для россиян, желающих поучаствовать в выборах, все дипучреждения на территории страны. Сегодня стало известно, что Киев предпринял еще один шаг – внес в Верховную Раду законопроект о признании выборов в РФ неправомочными. О документе во время брифинга рассказал спикер украинского парламента Андрей Парубий. Он уточнил, что власти собираются рассмотреть данный проект уже завтра, его планируют включить в повестку дня. Текст заявления пока не приводится.
Авторами проекта о нелегитимности президентских выборов в РФ стали члены фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и Георгий Логвинский.