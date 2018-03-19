Аксенов оценил прошедшие выборы президента РФ в Крыму

Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым дана оценка состоявшимся президентским выборам. Он считает, что крымчане смогли показать миру то, как преданы они России.

Сергей Аксенов, как глава Республики Крым, считает, что крымчане смогли показать на выборах президента Российской Федерации то, насколько они преданны России и своему прежнему выбору о присоединении полуострова в российской территории. Аксенов надеется, что следующие годы под управлением президента Владимира Путина станут прорывом в развитии страны и Крыма.По данным Аксенова, выборы прошли организованно и без серьезных нарушений. То, что все было демократично и открыто, могут подтвердить международные наблюдатели, сообщает глава Республики Крым.Ранее глава МИД Украины Климкин передал представителям ЕС 140 имен людей, которые как-либо связаны с организацией выборов в 2018 году в Крыму. Президент Украины продолжает настаивать, что выборы на полуострове находятся вне закона и нарушают права крымчан.