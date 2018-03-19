Аксенов оценил прошедшие выборы президента РФ в Крыму

Сергей Аксенов, как глава Республики Крым, считает, что крымчане смогли показать на выборах президента Российской Федерации то, насколько они преданны России и своему прежнему выбору о присоединении полуострова в российской территории. Аксенов надеется, что следующие годы под управлением президента Владимира Путина станут прорывом в развитии страны и Крыма.
По данным Аксенова, выборы прошли организованно и без серьезных нарушений. То, что все было демократично и открыто, могут подтвердить международные наблюдатели, сообщает глава Республики Крым.
Ранее глава МИД Украины Климкин передал представителям ЕС 140 имен людей, которые как-либо связаны с организацией выборов в 2018 году в Крыму. Президент Украины продолжает настаивать, что выборы на полуострове находятся вне закона и нарушают права крымчан.