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| | Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой на выборах

Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой на выборах

Сегодня, 15:27
Патриарх всея Руси Кирилл поздравляет Владимира Путина на президентских выборах, заявляя о сплоченности населения вокруг лидера Кремля. Священник отправил поздравительную программу политику.

Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой на выборах

 

Как считает патриарх Кирилл, выигрыш Путина на выборах может свидетельствовать о сплоченности людей вокруг главы государства. "святой отец" от лица духовенства обычных людей поздравил Путина с переизбранием, подчеркивая, что результат голосования говорит о том, что жители РФ поддерживают имеющиеся намерения кремлевского лидера развивать родину. Кирилл желает победителю здоровья ради успешного управления страной. Поздравил Путина с победой и Дмитрий Медведев.

Путин снова победил на выборах президента, набрав 76,66% голосов. Кроме него пост главы государства стремились занять Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и другие.
Никита Готский
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