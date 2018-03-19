«Давайте обсуждать политику»: Собчак отказалась комментировать слухи о своей беременности

На передаче «Россия: выбор будущего» на прямой вопрос телеведущих о второй беременности Ксения Собчак отказалась отвечать и комментировать эту информацию

Во время трансляции телепередачи по итогам выборов президента РФ ведущие Дмитрий Борисов и Марина Ким поинтересовались у кандидата в президенты, не собирается ли она стать мамой во второй раз. Собчак отказалась что-либо комментировать и сказала: «Давайте обсуждать политику». Борисов решил сделать вторую попытку и сказал, что эта информация очень важна для многих телезрителей. В ответ на это Ксения высказала слова благодарности собеседникам и поспешно ушла.Слухи о второй беременности политик начали ходить после того, как Собчак расплакалась во время дебатов с Владимиром Жириновским. Кроме этого, многие рассмотрели, что в конце президентской кампании Ксения Собчак начала носить более свободные наряды. В 2016 году Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями в первый раз. У них родился сын.