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| | «Давайте обсуждать политику»: Собчак отказалась комментировать слухи о своей беременности

«Давайте обсуждать политику»: Собчак отказалась комментировать слухи о своей беременности

Сегодня, 15:35
На передаче «Россия: выбор будущего» на прямой вопрос телеведущих о второй беременности Ксения Собчак отказалась отвечать и комментировать эту информацию

«Давайте обсуждать политику»: Собчак отказалась комментировать слухи о своей беременности

 

Во время трансляции телепередачи по итогам выборов президента РФ ведущие Дмитрий Борисов и Марина Ким поинтересовались у кандидата в президенты, не собирается ли она стать мамой во второй раз. Собчак отказалась что-либо комментировать и сказала: «Давайте обсуждать политику». Борисов решил сделать вторую попытку и сказал, что эта информация очень важна для многих телезрителей. В ответ на это Ксения высказала слова благодарности собеседникам и поспешно ушла.

Слухи о второй беременности политик начали ходить после того, как Собчак расплакалась во время дебатов с Владимиром Жириновским. Кроме этого, многие рассмотрели, что в конце президентской кампании Ксения Собчак начала носить более свободные наряды. В 2016 году Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями в первый раз. У них родился сын.
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