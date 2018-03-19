"Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании

Некоторые западные арт-деятели искренне рады победе Владимира Путина на выборах президента России. Свое мнение они решили выразить световой проекцией с изображением улыбающегося президента. В качестве локации, символически или нет, выступило здание МИД Великобритании в Лондоне.

Николай Офицеров

Фотография российского лидера сопровождается многозначительной надписью на английском: Miss me?, что переводится, как «Скучали по мне?». Авторы перфоманса, помимо этого, вложили в свои действия определенный смысл. Таким образом они призвали всех, не только британцев, но и прочих противников Путина и России во всем мире, уважать выбор, сделанный народом России. Авторами провокационного арт-перфоманса является группа Philosoraptor. Не исключается, что в послании существует отсылка к сериалу «Шерлок», в котором один из главных антагонистов Джим Мориарти появлялся в ленте с аналогичным вопросом: Miss Me?Стоит отметить, что колоссальную поддержку Владимира Путина среди россиян признала и главный оппозиционер на минувших выборах Ксения Собчак, заявившая, что президента действительно поддерживает много людей.