Стали известны имена лауреатов премии президента в области культуры

«Начиная с 2013 года вручается премия президента за произведения для детей и юношества. За эти годы премии присуждались 14 деятелям литературы, музыкального, изобразительного и анимационного искусства», - отметил Толстой, общаясь с журналистами.
Лауреатами премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали композитор Алексей Рыбников, художественный руководитель Государственного пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, а также возглавляющий Школу-интернат для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев.
«Премия для молодых деятелей культуры вручается уже с 2011 года. Молодые люди это значит до 35 лет. За эти годы премии присуждены 26 молодым деятелям из Москвы, Петербурга, Приморского, Алтайского края, Чеченской республики, Бурятии», - уточняет Толстой.
По словам чиновника, в этом году на премию подано 11 заявок, из которых выбрано три кандидатуры.