Стали известны имена лауреатов премии президента в области культуры

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой огласил имена лауреатов премии президента в области искусства и литературы за произведения для детей и юношества 2017 года, а также премии для молодых деятелей.

Николай Офицеров

», - отметил Толстой, общаясь с журналистами.Лауреатами премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали композитор Алексей Рыбников, художественный руководитель Государственного пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, а также возглавляющий Школу-интернат для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев.», - уточняет Толстой.По словам чиновника, в этом году на премию подано 11 заявок, из которых выбрано три кандидатуры.