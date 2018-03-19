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| | Стали известны имена лауреатов премии президента в области культуры

Стали известны имена лауреатов премии президента в области культуры

Сегодня, 15:09
Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой огласил имена лауреатов премии президента в области искусства и литературы за произведения для детей и юношества 2017 года, а также премии для молодых деятелей.

Стали известны имена лауреатов премии президента в области культуры

 

«Начиная с 2013 года вручается премия президента за произведения для детей и юношества. За эти годы премии присуждались 14 деятелям литературы, музыкального, изобразительного и анимационного искусства», - отметил Толстой, общаясь с журналистами.

Лауреатами премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали композитор Алексей Рыбников, художественный руководитель Государственного пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, а также возглавляющий Школу-интернат для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев.

«Премия для молодых деятелей культуры вручается уже с 2011 года. Молодые люди это значит до 35 лет. За эти годы премии присуждены 26 молодым деятелям из Москвы, Петербурга, Приморского, Алтайского края, Чеченской республики, Бурятии», - уточняет Толстой.

По словам чиновника, в этом году на премию подано 11 заявок, из которых выбрано три кандидатуры.
Николай Офицеров
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