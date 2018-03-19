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| | Глава МИД Украины передал ЕС список организаторов выборов в Крыму

Глава МИД Украины передал ЕС список организаторов выборов в Крыму

Сегодня, 14:48
Павел Климкин, занимающий должность главы МИД Украины, передал представителям представительства ЕС в Брюсселе список тех людей, которые могли участвовать в организации президентских выборов РФ в Крыму. В перечне оказались 140 человек.

Глава МИД Украины передал ЕС список организаторов выборов в Крыму

 

Главой МИД Украины Павлом Климкиным представительству ЕС в Брюсселе был предоставлен список лиц, которые могли организовывать и проводить президентские выборы РФ 2018 года на территории Крыма. В перечне были указаны имена 140 человек.

Недавно президент Украины Петр Порошенко отзывался о прошедших выборах в России. По его словам, выборы в РФ фальсифицированы, и объявленные предварительные результаты голосования не могут соответствать реальному выбору россиян. Кроме того, проведение выборов в аннексированном Крыму по прежнему является неправомерным, утверждает Порошенко. Из-за этого он собирается продолжать добиваться от Европы признания факта того, что в настоящее время нарушаются права человека по отношению к крымчанам.
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