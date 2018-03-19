Госдума прокомментировали заявление Франции о непризнании выборов в Крыму

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что мнение Запада никоим образом не повлияет на решение россиян, проживающих в Крыму, которые голосовали на выборах 18 марта. Это заявление политик сделал в ответ на замечании Франции о непризнании выборов в Крыму.

Анна Котова

Дмитрий Белик сообщил, что еще с древних времен полуостров Крым был для многих стран камнем преткновения. Также политик заявил, что на сегодняшний день вокруг Крыма сложилась двоякая ситуация. С одной стороны – западные политики, которые не пробиваемы в своих суждениях, а с другой стороны - представители общественности, которые лично побывали на полуострове и ознакомились с ситуацией.Напоминаем, что 18 марта в РФ состоялись выборы главы государства. Иностранные наблюдатели, которые следили за голосованием в Крыму, заявили, что данное мероприятие прошло согласно законодательству, и были открытыми.