Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22% Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру самолета Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея
| | Госдума прокомментировали заявление Франции о непризнании выборов в Крыму

Госдума прокомментировали заявление Франции о непризнании выборов в Крыму

Сегодня, 14:44
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что мнение Запада никоим образом не повлияет на решение россиян, проживающих в Крыму, которые голосовали на выборах 18 марта. Это заявление политик сделал в ответ на замечании Франции о непризнании выборов в Крыму.

Госдума прокомментировали заявление Франции о непризнании выборов в Крыму

 

Дмитрий Белик сообщил, что еще с древних времен полуостров Крым был для многих стран камнем преткновения. Также политик заявил, что на сегодняшний день вокруг Крыма сложилась двоякая ситуация. С одной стороны – западные политики, которые не пробиваемы в своих суждениях, а с другой стороны - представители общественности, которые лично побывали на полуострове и ознакомились с ситуацией.

Напоминаем, что 18 марта в РФ состоялись выборы главы государства. Иностранные наблюдатели, которые следили за голосованием в Крыму, заявили, что данное мероприятие прошло согласно законодательству, и были открытыми.
Анна Котова
Новости по теме
В Крыму заявили о сигналах Запада о готовности признать полуостров российским
В Крыму заявили о сигналах Запада о готовности признать полуостров российским

В Крыму заявили о сигналах Запада, свидетельствующих о готовности признать полуостров российским. Рассказал о этом депутат Государственной Думы от Севастополя

Госдума: Разрешение СБУ на арест имущества в Крыму является фикцией
Госдума: Разрешение СБУ на арест имущества в Крыму является фикцией

Сомнительное разрешение, которое выдали спецслужбы Украины на арест крымского имущества, останется лишь на бумаге. Такое заявление сделал депутат

Кремль не обратит внимания на мнение Киева о выборах в Крыму
Кремль не обратит внимания на мнение Киева о выборах в Крыму

Глава секретариата президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не обратит внимание на мнение Киева о выборах в Крыму. Пресс-секретарь заявил, что Крым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости