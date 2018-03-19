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| | Специалист прокомментировал попытки Навального дискредитировать выборы

Специалист прокомментировал попытки Навального дискредитировать выборы

Сегодня, 13:43
Эксперты считают, что Навальный вместе со своей командой заранее заготовил рассказ о нарушениях, которые якобы были на голосовании. Это делалось для того, чтобы дискредитировать выборы.

Специалист прокомментировал попытки Навального дискредитировать выборы

 

Специалисты горят, что если на голосование пришло мало людей, то шансы признать выборы легитимными становится больше. Отметим, что 18 марта явка на голосование была рекордной. На выборы пришли примерно 67% граждан страны, однако это не повлияло на несистемную оппозицию, которая все время пыталась убедить общественность в том, что выборы прошли нечестно.

Отметим, что еще до дня голосования в интернете появились инструкции, по которым можно признать выборы нелегитимными. Вся эта информация была опубликована на сайтах несостоявшегося кандидата Алексея Навального. Многие из приведенных в инструкции способов были использованы оппозицией. Проанализировав все попытки, политолог Олег Иванов сказал, что это все манипуляции сознанием с помощью интернета и современных технологий. Также специалист добавил, что все попытки в первую очередь связаны с личной обидой Навального. Скорее всего, оппозиционер и блоггер навальный пытался воздействовать не на российскую аудиторию, а на зарубежную.
Анна Котова
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