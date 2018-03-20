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| | На Ямале за Путина проголосовали 291409 избирателей

На Ямале за Путина проголосовали 291409 избирателей

Сегодня, 05:17

19-го марта А.Гиберт (глава Избиркома Ямала) рассказал о предварительных результатах голосования на выборах президента России в автономном округе. Так, самый высокий уровень доверия со стороны электората получил Владимир Путин — за него отдали свои голоса 85,54% от общего числа проголосовавших избирателей. Это позволило ему с большим отрывом первенствовать в голосовании на Ямале. В частности, второй показатель в ЯНАО продемонстрировал Павел Грудинин (КПРФ), за которого проголосовали всего 5,72% избирателей. А.Гиберт в связи с этим напомнил, что ямальцы с 2004-го года стабильно высоко поддерживают Владимира Путина, и их поддержка всегда превышала показатель в 84%.

 

Общая явка в ЯНАО составила 91,9%, отдать свой гражданский долг на избирательные участки пришел 340791 избиратель. В 2012-м году явка была немного выше — 93,43%. Традиционно повышенную активность проявили избиратели сельских территорий. Максимальная явка отмечена в Надымском и Красноселькупском р-нах — 98,82% и 97,57%. Что касается городов, то больше всего избирателей пришло на участки в Муравленко (93,76%) и Новом Уренгое (92,36%).

 



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