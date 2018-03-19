Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера

Сегодня, 13:24
Редакторы издания The New Yorker разместят на обложке портрет голого Дональда Трампа перед репортерами за барной стойкой. Президент с важным видом покажет пальцем на корреспондента, который задаст вопрос главе страны.

The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера

 

Как комментируют свое решение журналисты The New Yorker, образ Трампа, стоящего обнаженным со скрещенными ногами, напоминает слова из музыкальной композиции Боба Дилона «Все в порядке, мама». Автор рисунка говорит, в некоторые моменты даже президенты США стоят голыми перед другими людьми.

Редакторы своим творением стремятся показать сложные отношения Трампа с работниками СМИ, намекая на скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Не так давно она начала обвинять президента в том, что он приводил ее к себе домой и платил ей, дабы та молчала, когда проходила предвыборная кампания.
Никита Готский
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