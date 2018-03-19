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| | Жириновский: Все скандалы во время предвыборных дебатов были проплачены

Жириновский: Все скандалы во время предвыборных дебатов были проплачены

Сегодня, 12:28
Одиозный глава ЛДПР Владимир Жириновский признается в том, что все скандалы, произошедшие во время предвыборных теледебатов, планировались тщательно и заранее. Его участники получали указания и подсказки, зная, что и в какой момент они должны будут делать.

Жириновский: Все скандалы во время предвыборных дебатов были проплачены

 

Соответствующее заявление было сделано им в ходе пресс-конференции по итогам выборов президента Российской Федерации.

Жириновский утверждает, что памятная потасовка, в которой принимали участие доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко, а также представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин планировалась заранее. Для этого в качестве провокации привели «женщину-бомжа», однако от драки в прямом эфире отказаться решили в последний момент.

«Всеми ведут корыстные побуждения. И интересуют их только деньги. Заработали несколько миллионов, а на людей им плевать. Рейтинг нужен был для каналов, чтобы побольше заработать», утверждает лидер ЛДПР, обойдя стороной свою склоку с Ксенией Собчак, которая плеснула ему в лицо водой.

Как стало известно, после обработки большей части протоколов на выборах президента, Владимир Жириновский занимает третью позицию, не сумев набрать даже 6%. Победу одерживает Владимир Путин, получив высочайшую поддержку народа за всю свою политическую карьеру.
Николай Офицеров
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