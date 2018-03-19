Грудинин проспорил Юрию Дудю собственные усы

Как известно, Грудинин побывал в гостях шоу «вДудь» на YouTube 6 февраля текущего года. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил ему спор. Суть его заключалась в том, что Грудинин должен был набрать больше 15% на выборах для того, чтобы сам Юрий побрился налысо. Если же этого не случится, то Грудинин должен был избавиться от усов, без которых его никто не видел.
Утром 19 марта Юрий Дудь в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографию бритвенного станка времен СССР "Юбилейная" в футляре с комплектом бритвенных лезвий "Спутник".
18 марта в России состоялись выборы президента. Явка после обработки более 99,8% протоколов составила 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает с рекордным отрывом от остальных кандидатов, набрав свыше 76,6% голосов. В его политической карьере это высшая точка поддержки избирателей.
Грудинин занимает второе место, имея чуть больше 11%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в третий раз выступающий кандидатом в президенты, не набрал и 6%.