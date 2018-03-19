Грудинин проспорил Юрию Дудю собственные усы

Популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь, который поспорил с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым на его усы, решил напомнить своим фолловерам в социальных сетях о данном споре, опубликовав снимок раритетного станка советской эпохи.

Николай Офицеров

Как известно, Грудинин побывал в гостях шоу «вДудь» на YouTube 6 февраля текущего года. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил ему спор. Суть его заключалась в том, что Грудинин должен был набрать больше 15% на выборах для того, чтобы сам Юрий побрился налысо. Если же этого не случится, то Грудинин должен был избавиться от усов, без которых его никто не видел.Утром 19 марта Юрий Дудь в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографию бритвенного станка времен СССР "Юбилейная" в футляре с комплектом бритвенных лезвий "Спутник".18 марта в России состоялись выборы президента. Явка после обработки более 99,8% протоколов составила 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает с рекордным отрывом от остальных кандидатов, набрав свыше 76,6% голосов. В его политической карьере это высшая точка поддержки избирателей.Грудинин занимает второе место, имея чуть больше 11%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в третий раз выступающий кандидатом в президенты, не набрал и 6%.