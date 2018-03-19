В Минэнерго сомневаются в замене российскому газу в Великобритании

Минэнерго России прокомментировало заявление Англии о поиске альтернативы российского газа. Москва сомневается, что Лондон сможет найти более выгодного поставщика.

Никита Готский

Ранее председатель британского правительства Тереза Мэй заявила, что РФ будто бы влияет на иные страны, используя их зависимость от газа. Министр энергетики России Александр Новак отметил, что поиск альтернативы отечественному газу только отрицательно скажется на самих потребителях. Новак уверен, если британцы в действительности откажутся от топлива, поставляемого Москвой, то данное решение негативно скажется, в первую очередь, на самом королевстве. Министр заявляет, что Англии и всем остальным европейским государствам не нужно двигаться в таком направлении и разыскивать замену поставкам из РФ.Руководитель Минэнерго сомневается, что Великобритания сможет найти иного поставщика и найти с ним общий язык на нынешних выгодных условиях. До этого Лондон извинился перед Россией за цитаты Мэй и Джонсона о РФ.