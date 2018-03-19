Главком ВМФ рассказал об ударном потенциале российских подлодок "Ясень"

Наиболее мощной по своему ударном потенциалу в ближайшее время станет группировка атомных многоцелевых подводных лодок «Ясень» и «Ясень-М». Информацией об том поделился главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Королев, давая интервью российским СМИ.

Николай Офицеров

Данные атомные подлодки четвертого поколения уже находятся в составе Северного флота. Они занимаются выполнением всех боевых задач в удаленных районах Мирового океана. Выполняют они их довольно успешно.Главнокомандующий Владимир Королев выступил с заявлением о том, что в преддверии 60-летия атомного подводного флота Российской Федерации, строительство подлодок данного проекта планируется продолжить. Они поступят на вооружение как Северного, так и Тихоокеанского флотов. Вплоть до 2020 года планируется построить несколько субмарин типа «Ясень», шесть из которых разрабатываются по модернизированному проекту 885М.«Ясень» и «Ясень-М» это серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения. Головная субмарина проекта "Северодвинск" уже вошла в состав Северного флота.Подводная скорость субмарин упомянутого проекта 31 узел, надводная 16. Рабочая глубина 520 метров, а предельная 600.