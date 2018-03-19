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| | В Волгограде на референдуме решили вопрос о переводе часов

В Волгограде на референдуме решили вопрос о переводе часов

Сегодня, 10:18
В Волгоградской области 18 марта прошел референдум, на котором методом голосования решался вопрос о переводе часов на летнее время.

В Волгограде на референдуме решили вопрос о переводе часов

 

По результатам подсчета бюллетеней, явка людей на референдум составила 66,38% из всех жителей Волгоградской области. Из них 58,82% проголосовали за перевод часов на на час вперед от московского, а 40,17% против. Конечный вывод подсчетов голосов на референдуме, будет подведен сегодня в течении дня. Однако, можно уже сказать, что волгоградцы выбрали свое местное время, по которому они дальше будут жить.

Отметим, что на президентские выборы в Волгоградской области была зафиксирована явка избирателей в 68,14% из всех жителей, которые в одно и то же время голосовали за президента России и проводили референдум по поводу перехода на летнее время.
Пелагея Лебединская
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