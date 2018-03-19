В Волгограде на референдуме решили вопрос о переводе часов

В Волгоградской области 18 марта прошел референдум, на котором методом голосования решался вопрос о переводе часов на летнее время.

Пелагея Лебединская

По результатам подсчета бюллетеней, явка людей на референдум составила 66,38% из всех жителей Волгоградской области. Из них 58,82% проголосовали за перевод часов на на час вперед от московского, а 40,17% против. Конечный вывод подсчетов голосов на референдуме, будет подведен сегодня в течении дня. Однако, можно уже сказать, что волгоградцы выбрали свое местное время, по которому они дальше будут жить.Отметим, что на президентские выборы в Волгоградской области была зафиксирована явка избирателей в 68,14% из всех жителей, которые в одно и то же время голосовали за президента России и проводили референдум по поводу перехода на летнее время.