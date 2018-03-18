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| | Матвиенко: Москва примет набор серьезных мер и «поставит на место» Лондон

Матвиенко: Москва примет набор серьезных мер и «поставит на место» Лондон

Вчера, 22:59
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Россия способна дать достойный отпор Великобритании, если Лондон продолжит предвзято относиться к Москве в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Матвиенко: Москва примет набор серьезных мер и «поставит на место» Лондон

 

Сейчас в РФ разрабатывается комплекс мер, нацеленных на то, чтобы поставить Объединенное Королевство «на место». Английские политики пожалеют о том давлении, которое они оказывают на Россию, если они не пересмотрят свою позицию. Какие методы применит Москва к Лондону Матвиенко не сказала, так как эти сведения хранятся в строжайшем секрете и их обнародуют по необходимости. По мнению спикера Совета Федерации, Британия вынуждена считаться с Россией и допустить ее к расследованию дела Скрипаля.

После этого Москва продолжит отстаивать свою позицию и доказывать непричастность к отравлению экс-агента. Матвиенко заявила, что Россия уже заставила Великобританию обратиться в Организацию по запрету химического оружия, чего в Лондоне не желали ни при каких обстоятельствах, но им пришлось смириться с судьбой.
Домбровский Сергей
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