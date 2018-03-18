Корреспондент CNN: Россияне неожиданно активно голосуют, хотя их выбор ограничен

Корреспондент CNN Мэтью Ченс удивился большой явке на выборах президента России. По мнению журналиста, при заранее известном результате люди могли бы вообще не приходить на голосование.

Домбровский Сергей

По словам корреспондента CNN, никто не ожидал такое количество избирателей на участках. Желающим проголосовать нужно выстаивать приличные очереди, прежде чем поддержать своего кандидата. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, именно на таких мероприятиях показывается истинная сплоченность граждан. Люди в едином порыве с радостью на лицах приходят на выборы и ставят галочку напротив фамилия претендента, которого они считают честным человеком и наиболее достойным кандидатом на пост главы РФ.Исходя из официальных данных, явка составила почти 53% на шесть часов вечера по мск. Об этом сообщает информационный цент ЦИК России. По мнению Виталия Милонова, выборы главы РФ проходят на высоком уровне и претензий к организаторам нет, но каждый человек стремиться к лучшему, поэтому о идеале речь не идет.