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| | Собчак считает Навального мелочным нацистом

Собчак считает Навального мелочным нацистом

Сегодня, 21:27
Оппозиционер Алексей Навальный и журналистка Ксения Собчак, мечтающая возглавить Россию, повздорили в прямом эфире. Блогер припомнил ведущей ее «темное прошлое», связанное со скандальным шоу «Дом-2».

Собчак считает Навального мелочным нацистом

 

По мнению Навального, Собчак никогда не сможет отмыться от той грязи, в которой она купалась, а ее влиятельные покровители всегда защищали журналистку и до сих пор продолжают это делать. Ведущая не захотела входить в роль жертвы, поскольку ей нужно держать марку перед избирателями и ответила оппозиционеру той же монетой. Собчак назвала Навального мелочным человеком. Блогер в прошлом участвовал в «Русском марше» и плохо отзывался о грузинах. Исходя из этих фактов, кандидат на пост президента РФ назвала оппозиционера нацистом.

Навальному не понравилось такое обращение, и он попросил объяснить обвинения, прозвучавшее в его адрес. Собчак напомнила своему оппоненту, как он общался с представителями запрещенных бандформирований, нелестно говорил о представителях других народностей. Напоследок ведущая добавила, что не станет обвинять Навального в прошлых оплошностях до конца его дней, поскольку она выше этого и рекомендовала оппозиционеру следовать ее примеру.
Домбровский Сергей
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