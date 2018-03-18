ЦИК уведомил о возможной ликвидации 23 политических партий

Член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко объявил о том, что ликвидация в 2019 году грозит 23 российским политическим партиям, как не принимающим участие в выборах.

Татьяна Преображенская

Евгений Шевченко рассказал, что были проанализированы 43 политические партии, зарегистрированные в 2012 году. Эти партии на протяжении семи лет должны были принимать участие в выборах и набирать квалификационные признаки, позволяющие продолжить действие лицензии.Он сообщил, что двадцать три партии, которые не проявили себя во время избирательной кампании, в следующем году останутся без партийных лицензий.Шевченко подчеркнул, что в случае пассивности партий, находящихся в зоне риска, во время выборов различного уровня на протяжении текущего года, последует ликвидация этих партий в начале 2019 года.