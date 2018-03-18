Саакашвили собирается вернуть Украине Крым

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили по громкой связи во время протестов за отставку Петра Порошенко обратился к своим сторонникам на Украине и обещал забрать у России Крым и подчинить его Киеву, как это было до недавнего времени.

Домбровский Сергей

Саакашвили призывает людей свергнуть «преступный режим». После демонстрации недовольные поехали на машинах к дому Порошенко в поселок Козин Обуховского района Киевской области. Там активисты вызвали на диалог действующего президента Украины. Саакашвили обратился к сообщникам и убеждал их в том, что вернуть Крым в подчинение Киеву возможно, для этого нужна выполнять его указания и настойчиво двигаться к своей цели, не обращая внимание на сложности.Возле дома Порошенко собрались 200 представителей партии «Рух новых сил». Жилище президента охраняют силовики. Сотрудники спецслужб настойчиво просят граждан разойтись по домам и не нарушать общественный порядок, поскольку ответственность не заставит себя долго ждать, если всё продолжится в том же духе.