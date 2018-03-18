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| | Канделаки рассказала о правах и обязанностях женщин в России

Канделаки рассказала о правах и обязанностях женщин в России

Сегодня, 18:57
Телевизионная ведущая Тина Канделаки на своей странице в Instagram опубликовала пост, посвященный выборам президента России. Журналистка рассказала о том, как после революции 1917 года женщины в РФ сравнялись в правах с мужчинами.

Канделаки рассказала о правах и обязанностях женщин в России

 

По мнению Тины Канделаки, голос каждого человека значим. Представительницы слабого пола должны поддерживать то, за что боролись их прабабушки. Канделаки советует всем женщинам поступить так, как она – прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата, поскольку нужно отвечать за будущее своих детей. Пользователи активно комментируют данный пост. Канделаки опубликовала рядом со своим обращением к подписчикам фотографию, на которой она запечатлена на избирательном участке.

Юзеры интересуются, за кого проголосовала журналистка, но она игнорирует подобные вопросы, считая их некорректными. Некоторые из поклонников предложили Канделаки попробовать себя в качестве главы России. Ксения Собчак решилась участие в президентской гонке и пока не жалеет о содеянном, хотя регулярно сталкивается с грубостью политиков и плачет.
Домбровский Сергей
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