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| | Франция отказалась признать итоги выборов президента в Крыму

Франция отказалась признать итоги выборов президента в Крыму

Сегодня, 18:49
Франция считает нелегальными выборы президента России, проходившие на территории Крыма. По этой причине она отказывается признавать их итоги, невзирая на результат.

Франция отказалась признать итоги выборов президента в Крыму

 

По мнению властей Парижа, изложенному в специальном письме, они не могут признать законными выборы, состоявшиеся на незаконно присвоенной территории, которая принадлежит другому государству. МИД Франции также выступает против насильственного изменения границ, которое идет в разрез с нормами международного законодательства, хотя с момента "аннексии" прошло уже четыре года.

Франция настаивает на возвращении незаконно отобранного полуострова в состав Украины, в соответствии с международно признанными границами, при этом отказываясь считать легальными любые действия и законы, введенные РФ в Крыму.
Пойда Анна
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