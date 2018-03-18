Франция отказалась признать итоги выборов президента в Крыму

Франция считает нелегальными выборы президента России, проходившие на территории Крыма. По этой причине она отказывается признавать их итоги, невзирая на результат.

Пойда Анна

По мнению властей Парижа, изложенному в специальном письме, они не могут признать законными выборы, состоявшиеся на незаконно присвоенной территории, которая принадлежит другому государству. МИД Франции также выступает против насильственного изменения границ, которое идет в разрез с нормами международного законодательства, хотя с момента "аннексии" прошло уже четыре года.Франция настаивает на возвращении незаконно отобранного полуострова в состав Украины, в соответствии с международно признанными границами, при этом отказываясь считать легальными любые действия и законы, введенные РФ в Крыму.