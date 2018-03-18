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| | Анатолий Антонов: На досрочных выборах в США были провокации

Анатолий Антонов: На досрочных выборах в США были провокации

Сегодня, 18:27
Посол РФ в США Анатолий Антонов проинформировал, что во время досрочного голосования за кандидата на пост главы России в США были некоторые провокации.

Анатолий Антонов: На досрочных выборах в США были провокации

 

Анатолий Антонов поведал корреспондантам, что досрочное голосование прошло не так гладко, как планировалось. Помимо этого здание, в котором проводились выборы, было облито каким-то красящим веществом жидкой формы. Также политик заявил, что были люди, не понимающие, как важно это голосование и что не стоит мешать его проведению. Антонов добавил, что люди, которые предоставляли помещение для проведения данного мероприятия, постоянно получали угрозы и оказывались в очень щепетильных ситуациях, что привело к отказу в помещении.

В завершении политик сообщил, что такие инциденты просто не допустимы, так как у каждой страны должны быть свои демократические свободы и принципы. Отметим, что в США досрочно проголосовали 982 гражданина России. В посольстве всего насчитали 13 тысяч листов для голосования.
Анна Котова
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