Киевлян возмутила надпись «Крым наш» на украинском флаге

На площади независимости появились металлические конструкции с национальными флагами Украины. Экспозиция должна была быть посвящена истории полуострова Крым.

Однако многих блогеров в социальных сетях возмутили надписи на национальных флагах «Крым наш», «Севастополь наш» и так далее. Возмущению комментаторов нет предела потому, что данный слоган ассоциируется у радикальных националистов с крымской весной 2014 года, когда все население полуострова на референдуме проголосовало о вхождении в состав Российской Федерации на правах автономного субъекта.

Сергей Денисов

Ранним утром все металлические конструкции демонтировали активисты – сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Они пришли на площадь Независимости, чтобы участвовать в митинге за отставку действующего президента страны Петра Порошенко, но увидев «крамольное сооружение» решили выплеснуть негативную энергию на демонтаже конструкции.