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| | Нацисты из Львова сожгли московский Кремль

Нацисты из Львова сожгли московский Кремль

Сегодня, 17:30
Украинские националисты во Львове устроили митинг из-за выборов президента России. Радикально настроенные молодые люди демонстративно подожгли макет московского Кремля прямо на улице.

Нацисты из Львова сожгли московский Кремль

 

Когда игрушечная крепость запылала, нацисты начали свистеть и кричать. Во Львове и Одессе проходят протесты. Националисты недовольны выборами президента России. Ранее в МВД Украины заявили о необходимости не допускать к голосованию россиян, находящихся в стране, за кандидатов на пост главы РФ. На такие меры Киев пошел от беспомощности, поскольку вернуть Крым он не может, а желает напакостить Москве любыми доступными способами.


Нацисты во Львове жгут костры, покрышки, бросают дымовые шашки и обещают уничтожить любого, кто выступит против них. Решительно настроенные граждане собрались у здания посольства России. Рядом находятся полицейские, но они даже не пытаются успокоить разгорячившихся молодчиков, а просто наблюдают за процессом сожжения московского Кремля издалека.
Домбровский Сергей
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