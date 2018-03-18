Нацисты из Львова сожгли московский Кремль

Украинские националисты во Львове устроили митинг из-за выборов президента России. Радикально настроенные молодые люди демонстративно подожгли макет московского Кремля прямо на улице.

Домбровский Сергей

Когда игрушечная крепость запылала, нацисты начали свистеть и кричать. Во Львове и Одессе проходят протесты. Националисты недовольны выборами президента России. Ранее в МВД Украины заявили о необходимости не допускать к голосованию россиян, находящихся в стране, за кандидатов на пост главы РФ. На такие меры Киев пошел от беспомощности, поскольку вернуть Крым он не может, а желает напакостить Москве любыми доступными способами.Нацисты во Львове жгут костры, покрышки, бросают дымовые шашки и обещают уничтожить любого, кто выступит против них. Решительно настроенные граждане собрались у здания посольства России. Рядом находятся полицейские, но они даже не пытаются успокоить разгорячившихся молодчиков, а просто наблюдают за процессом сожжения московского Кремля издалека.