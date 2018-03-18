ЦИК РФ: Выборы президента России проходят на высочайшем уровне открытости

Заместитель председателя Центрального избирательного комитета Николай Булаев заявил, что голосование на участках за кандидатов на пост президента России происходит на таком высоком уровне открытости, которого не достичь ни одной стране мира.

Домбровский Сергей

Любые нарушения моментально фиксируют строгие и неподкупные наблюдатели. Все официально регистрируется. В таких условиях не представляется возможным подделать результаты голосования. Хакеры из 15 государств пытались программными методами проникнуть в сервера ЦИК, но им не удалось этого сделать, так как система безопасности избирательной комиссии работает на должном уровне.Наблюдатели ведут себя естественно, они не бегают, не прячутся, не пытаются что-то скрыть. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила о желании нанести телесные повреждения людям, мечтающим сорвать избирательный процесс или подкорректировать результаты голосования. Она хочет выбить зубы махинаторам и фальсификаторам.