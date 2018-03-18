ЦИК РФ: Выборы президента России проходят на высочайшем уровне открытости

Любые нарушения моментально фиксируют строгие и неподкупные наблюдатели. Все официально регистрируется. В таких условиях не представляется возможным подделать результаты голосования. Хакеры из 15 государств пытались программными методами проникнуть в сервера ЦИК, но им не удалось этого сделать, так как система безопасности избирательной комиссии работает на должном уровне.
Наблюдатели ведут себя естественно, они не бегают, не прячутся, не пытаются что-то скрыть. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила о желании нанести телесные повреждения людям, мечтающим сорвать избирательный процесс или подкорректировать результаты голосования. Она хочет выбить зубы махинаторам и фальсификаторам.