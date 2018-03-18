«Выбирай по отклику в сердце»: Стас Садальский высказался о выборах президента России

Сегодня, 18 марта, проходят выборы президента России.
Скандальный актёр и блогер Станислав Садальский не смог обойти эту тему
стороной, дав свой совет поклонникам, как именно голосовать.
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Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.
От Редактора
Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.
Сегодня, 18 марта, проходят выборы президента России.
Скандальный актёр и блогер Станислав Садальский не смог обойти эту тему
стороной, дав свой совет поклонникам, как именно голосовать.
Российский актёр Станислав Садальский впервые прокомментировал работу Максима Галкина и Юлии Меньшовой в качестве ведущих «Сегодня вечером» на Первом канале.
Актёр Станислав Садальский дал свой резкий комментарий по поводу выдвижения Григория Явлинского в кандидаты на пост президента РФ.
О нашумевшем скандалами фильме «Матильда» высказался и российский актёр театра и кино Станислав Садальский на своей странице в соцсети Instagram.