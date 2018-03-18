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| | «Выбирай по отклику в сердце»: Стас Садальский высказался о выборах президента России

«Выбирай по отклику в сердце»: Стас Садальский высказался о выборах президента России

Сегодня, 18:03

Сегодня, 18 марта, проходят выборы президента России. Скандальный актёр и блогер Станислав Садальский не смог обойти эту тему стороной, дав свой совет поклонникам, как именно голосовать.

«Выбирай по отклику в сердце»: Стас Садальский высказался о выборах президента России

 

Он попросил проявлять максимальную внимательность в выборе. По словам Садальского, следует голосовать не за почёт, респектабельность, комфорт и кажущееся удобство в кандидате. Более важно, если сердцем чувствуется. Артист заявил, что нужно выбирать то, что хочется, не думая о последствиях.

Садальский процитировал Ошо, что интернет-пользователи достаточно быстро поняли. Некоторые отметили, что слова актёра достаточно актуальны и правдивы, а другие нашли в них множество противоречий, посчитав, что это только какая-то странная выходка скандального артиста, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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