В Сочи наблюдатели от ПАЧЭС оценили работу участков

За ходом голосования наблюдают члены ПАЧЭС. Некоторое время назад они оценивали работу участка в Сочи, расположенного в музее истории города. Отметим, что наблюдателей собрали из разных стран: Сербии, Болгарии, Албании, Турции и Азербайджана.

Анна Котова

Руководитель ПАЧЭС Асаф Гаджиев проинформировал, что все наблюдатели удивлены радушием горожан. По поводу выборов наблюдатель заявил, что никаких нарушений они не зафиксировали. Голосование проходит в свободном режиме, никто не давит на избирателей. Отметим, что до этого хорошо отозвались о голосовании в Тверской области, где наблюдатели были от ЕС.18 марта все граждане РФ должны прийти на свои избирательные участки и отдать голос за своего кандидата, так как вся страна выбирает правителя на ближайшие шесть лет.