В Сочи наблюдатели от ПАЧЭС оценили работу участков

Руководитель ПАЧЭС Асаф Гаджиев проинформировал, что все наблюдатели удивлены радушием горожан. По поводу выборов наблюдатель заявил, что никаких нарушений они не зафиксировали. Голосование проходит в свободном режиме, никто не давит на избирателей. Отметим, что до этого хорошо отозвались о голосовании в Тверской области, где наблюдатели были от ЕС.
18 марта все граждане РФ должны прийти на свои избирательные участки и отдать голос за своего кандидата, так как вся страна выбирает правителя на ближайшие шесть лет.