Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Мнения

Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

От Редактора

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.

Сюжеты :

Очередной Армагеддон напророчили индейцы Хопи Все замечательно, людей много, скандалов нет: Милонов пришел на выборы главы РФ На озере Лох-Несс британец снял пришельца Фанаты Дмитрия Тарасова рады его разводу с Ольгой Бузовой В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы Путин определил для себя ход успешных выборов В Москве зафиксировали вброс бюллетеней и раздачу скидочных талонов за подарки Андрей Скороход публично извинился перед Ольгой Бузовой за обидную шутку Эфирные масла провоцируют рост груди у мальчиков В Омске привлекают стильных избирателей айфонами Разработчики добавили в WhatsApp три полезных функции Lenovo S5 с искусственным интеллектом «похоронит» Xiaomi Redmi Note 5
| | В Сочи наблюдатели от ПАЧЭС оценили работу участков

В Сочи наблюдатели от ПАЧЭС оценили работу участков

Сегодня, 15:37
За ходом голосования наблюдают члены ПАЧЭС. Некоторое время назад они оценивали работу участка в Сочи, расположенного в музее истории города. Отметим, что наблюдателей собрали из разных стран: Сербии, Болгарии, Албании, Турции и Азербайджана.

В Сочи наблюдатели от ПАЧЭС оценили работу участков

 

Руководитель ПАЧЭС Асаф Гаджиев проинформировал, что все наблюдатели удивлены радушием горожан. По поводу выборов наблюдатель заявил, что никаких нарушений они не зафиксировали. Голосование проходит в свободном режиме, никто не давит на избирателей. Отметим, что до этого хорошо отозвались о голосовании в Тверской области, где наблюдатели были от ЕС.

18 марта все граждане РФ должны прийти на свои избирательные участки и отдать голос за своего кандидата, так как вся страна выбирает правителя на ближайшие шесть лет.
Анна Котова
Новости по теме
На выборах в Госдуму закрылись последние избирательные участки в США
На выборах в Госдуму закрылись последние избирательные участки в США

Последние избирательные участки для желающих отдать свой голос на выборах в Госдуму России закрылись в США в 20:00 18 сентября. Для наших сограждан участки для

Зарубежные наблюдатели оценили выборы в России
Зарубежные наблюдатели оценили выборы в России

Наблюдатели из-за рубежа, следящие за ходом выборов в Госдуму в РФ говорят об открытости и высокой организованности процесса голосования. Позитивные изменения

Наблюдатели: Во время выборов в Москве зафиксировано две драки
Наблюдатели: Во время выборов в Москве зафиксировано две драки

Общественные наблюдатели сообщают, что во время выборов на избирательных участках в Москве зафиксировали две драки. Сообщается, что участников инцидента

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости