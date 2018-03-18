Все замечательно, людей много, скандалов нет: Милонов пришел на выборы главы РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов посетил избирательный участок, дабы отдать свой голос за одного из кандидатов на пост президента России. Журналисты взяли интервью у государственного деятеля.

Домбровский Сергей

По словам Милонова, организаторы выборов замечательно справились с возложенными на них обязанностями, поскольку в зале много людей, никто не конфликтует, голосование проходит в спокойной обстановке и это радует. Люди судят о подобных мероприятиях после их завершения. Определенные недостатки видны невооруженным глазом сразу, но в данном случае выборы проходят вполне достойно, красиво, особых нареканий к организаторам нет.По мнению Милонова, любой нормальный человек стремится сделать всё наилучшим образом. Если спросить у организаторов процесса, то они обнаружат массу оплошностей и это естественно для граждан. Тем не менее, сказать, что выборы проходят в плохой обстановке нельзя.