Соратники Саакашвили требуют отстранить Порошенко от власти

Представители «Движения новых сил» организовали очередной многотысячный митинг в центре Киева. Соратники экс-губернатора одесской области Михаила Саакашвили требовали отстранения Петра Порошенко с поста президента Украины. Помимо главы государства, митингующие требовали сместить с должностей главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Дарья Светозарова

Участники акции протеста держали в руках транспаранты с лозунгами, которые гласили, что Порошенко - расхититель казны и владелец офшорных счетов. Наряду с этими обвинениями следовало раскаяние самих протестующих. На плакатах было написано «Каюсь, что за тебя голосовал». Здесь подразумевался нынешний лидер Украины – Петр Алексеевич.Митингующие держали в руках желто-синие полотнища и знамена бандеровцев. В самом сердце украинской столицы собрались более трех тысяч украинцев, которые в один голос требовали свержения своего президента. В их числе оказалась и депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Участники митинга поочередно поднимаются на импровизированную сцену, чтобы выступить с критикой нынешнего режима, а их покой охраняют свыше полутора тысяч правоохранителей. После завершения митинга организаторы планируют организовать следующий, но уже возле резиденции Петра Порошенко в Козине.