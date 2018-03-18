Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Мнения

Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

От Редактора

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.

Сюжеты :

Очередной Армагеддон напророчили индейцы Хопи Все замечательно, людей много, скандалов нет: Милонов пришел на выборы главы РФ На озере Лох-Несс британец снял пришельца Фанаты Дмитрия Тарасова рады его разводу с Ольгой Бузовой В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы Путин определил для себя ход успешных выборов В Москве зафиксировали вброс бюллетеней и раздачу скидочных талонов за подарки Андрей Скороход публично извинился перед Ольгой Бузовой за обидную шутку Эфирные масла провоцируют рост груди у мальчиков В Омске привлекают стильных избирателей айфонами Разработчики добавили в WhatsApp три полезных функции Lenovo S5 с искусственным интеллектом «похоронит» Xiaomi Redmi Note 5
| | Соратники Саакашвили требуют отстранить Порошенко от власти

Соратники Саакашвили требуют отстранить Порошенко от власти

Сегодня, 15:06
Представители «Движения новых сил» организовали очередной многотысячный митинг в центре Киева. Соратники экс-губернатора одесской области Михаила Саакашвили требовали отстранения Петра Порошенко с поста президента Украины. Помимо главы государства, митингующие требовали сместить с должностей главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Соратники Саакашвили требуют отстранить Порошенко от власти

 

Участники акции протеста держали в руках транспаранты с лозунгами, которые гласили, что Порошенко - расхититель казны и владелец офшорных счетов. Наряду с этими обвинениями следовало раскаяние самих протестующих. На плакатах было написано «Каюсь, что за тебя голосовал». Здесь подразумевался нынешний лидер Украины – Петр Алексеевич.

Митингующие держали в руках желто-синие полотнища и знамена бандеровцев. В самом сердце украинской столицы собрались более трех тысяч украинцев, которые в один голос требовали свержения своего президента. В их числе оказалась и депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Участники митинга поочередно поднимаются на импровизированную сцену, чтобы выступить с критикой нынешнего режима, а их покой охраняют свыше полутора тысяч правоохранителей. После завершения митинга организаторы планируют организовать следующий, но уже возле резиденции Петра Порошенко в Козине.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Киеве начался очередной марш соратников Михаила Саакашвили
В Киеве начался очередной марш соратников Михаила Саакашвили

В Киеве активисты вышли на марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко. В нем принимают участие сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Соратники Саакашвили в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко
Соратники Саакашвили в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко

В Киеве проходит марш сподвижников Михаила Саакашвили, требующих импичмента Петра Порошенко. Об этом пишут местные СМИ.

Жители Одессы требуют отставки губернатора Михаила Саакашвили
Жители Одессы требуют отставки губернатора Михаила Саакашвили

Накануне в Одессе прошла акция протеста среди местных горожан. Митингующие требовали отставки губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости