Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Мнения

Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

От Редактора

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.

Сюжеты :

Очередной Армагеддон напророчили индейцы Хопи Все замечательно, людей много, скандалов нет: Милонов пришел на выборы главы РФ На озере Лох-Несс британец снял пришельца Фанаты Дмитрия Тарасова рады его разводу с Ольгой Бузовой В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы Путин определил для себя ход успешных выборов В Москве зафиксировали вброс бюллетеней и раздачу скидочных талонов за подарки Андрей Скороход публично извинился перед Ольгой Бузовой за обидную шутку Эфирные масла провоцируют рост груди у мальчиков В Омске привлекают стильных избирателей айфонами Разработчики добавили в WhatsApp три полезных функции Lenovo S5 с искусственным интеллектом «похоронит» Xiaomi Redmi Note 5
| | Это преступление: Яровая высказалась о недопуске россиян на избирательные участки на Украине

Это преступление: Яровая высказалась о недопуске россиян на избирательные участки на Украине

Сегодня, 14:45
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая дала свою оценку недопуску россиян на избирательные участки на Украине. По ее мнению, это не что иное, как международное преступление и прямое вмешательство в выборы.

Это преступление: Яровая высказалась о недопуске россиян на избирательные участки на Украине

 

Пресс-представители Яровой передали ее слова журналистам. Парламентарий уверена, что сознательное воспрепятствование свободному волеизъявлению россиян на Украине создает опасный прецедент и является «грубейшим попранием гражданских прав и свобод». Замглавы ГД РФ подчеркивает, что Украина откровенно цинично игнорирует международное право, именно здесь должны присутствовать европейские наблюдатели, чтобы в который раз убедиться, какими бандитскими методами действует Порошенко и «иже с ним».

Ранее сообщалось, что украинские силовики мешают гражданам РФ на Украине отдать свои голоса за президента РФ. Не пускают избирателей на избирательные участки в российском посольстве в Киеве, препятствуют в реализации гражданского права избирателям в Одессе, Львове и Харькове – там перекрыли проходы к генконсульствам. Отмечается, что все происходит по заранее подготовленному «плану Авакова». Глава силового ведомства Украины прежде предупреждал о том, что будет мешать россиянам голосовать, и слово свое держит.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Посольство РФ в Киеве возмущено, что россиянам запретили голосовать в Украине
Посольство РФ в Киеве возмущено, что россиянам запретили голосовать в Украине

Посольство России в Киеве направило протестующий документ в Министерство иностранных дел Украины. Такое ход был принят из-за решения МВД о том, что россиян не

На выборах в Госдуму закрылись последние избирательные участки в США
На выборах в Госдуму закрылись последние избирательные участки в США

Последние избирательные участки для желающих отдать свой голос на выборах в Госдуму России закрылись в США в 20:00 18 сентября. Для наших сограждан участки для

В Украине стартовали внеочередные выборы в Верховную Раду
В Украине стартовали внеочередные выборы в Верховную Раду

Сегодня в 8:00 в Украине стартовали внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки закроются в 20:00.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости