Это преступление: Яровая высказалась о недопуске россиян на избирательные участки на Украине

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая дала свою оценку недопуску россиян на избирательные участки на Украине. По ее мнению, это не что иное, как международное преступление и прямое вмешательство в выборы.

Дарья Светозарова

Пресс-представители Яровой передали ее слова журналистам. Парламентарий уверена, что сознательное воспрепятствование свободному волеизъявлению россиян на Украине создает опасный прецедент и является «грубейшим попранием гражданских прав и свобод». Замглавы ГД РФ подчеркивает, что Украина откровенно цинично игнорирует международное право, именно здесь должны присутствовать европейские наблюдатели, чтобы в который раз убедиться, какими бандитскими методами действует Порошенко и «иже с ним».Ранее сообщалось, что украинские силовики мешают гражданам РФ на Украине отдать свои голоса за президента РФ. Не пускают избирателей на избирательные участки в российском посольстве в Киеве, препятствуют в реализации гражданского права избирателям в Одессе, Львове и Харькове – там перекрыли проходы к генконсульствам. Отмечается, что все происходит по заранее подготовленному «плану Авакова». Глава силового ведомства Украины прежде предупреждал о том, что будет мешать россиянам голосовать, и слово свое держит.