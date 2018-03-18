Куратора «Голоса» и наблюдателей Навального разыграли пранкеры

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - российские пранкеры, выступающие под псевдонимами «Вован» и «Лексус», по их собственному мнению, опередили потенциальных провокаторов из Европейской платформы и штаба Навального, пытающихся поднять информационную волну о признании президентских выборов в России незаконными.

Сергей Денисов

Они дозвонились в офис руководителя Европейской платформы Штефани Шеффер, которая курирует правозащитную организацию «Голос», финансируемую Украиной, и разыграли телефонную инсценировку начальников нескольких штабов оппозиционера Навального. Штефани Шеффер в телефоном разговоре заявила о том, что избирательное законодательство в России вообще далеко стоит от эталонной европейской практики, да и в таком виде оно, как правило, не выполняется.Начальники штабов Навального ответили пранкерам готовностью организовать несколько провокаций с подкупленными студентами на избирательных участках для того, чтобы так иллюстрировать вброс «очерняющей» информации о президентских выборах в глухих провинциях.