Куратора «Голоса» и наблюдателей Навального разыграли пранкеры

Они дозвонились в офис руководителя Европейской платформы Штефани Шеффер, которая курирует правозащитную организацию «Голос», финансируемую Украиной, и разыграли телефонную инсценировку начальников нескольких штабов оппозиционера Навального. Штефани Шеффер в телефоном разговоре заявила о том, что избирательное законодательство в России вообще далеко стоит от эталонной европейской практики, да и в таком виде оно, как правило, не выполняется.
Начальники штабов Навального ответили пранкерам готовностью организовать несколько провокаций с подкупленными студентами на избирательных участках для того, чтобы так иллюстрировать вброс «очерняющей» информации о президентских выборах в глухих провинциях.