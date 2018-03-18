В Крыму впервые стартовали выборы президента РФ

В четвертую годовщину присоединения Крыма к РФ около 1,5 миллиона жителей полуострова первый раз примут участие в выборах президента России. В республике начали работать почти 1400 избирательных участков.

Виктория Озерова

18 марта в 08:00 в Крыму начались выборы президента РФ. Всего в данном регионе открылись более 1200 избирательных участков, среди которых около 40 временных. В Севастополе жители могут проголосовать более чем в 180 отделениях. Наблюдение с видеокамерами установлено на 500 избирательных комиссиях. Также было создано два отдельных места голосования – участки на территории нового терминала аэродрома «Севастополь» и на участке возведения моста через Керченский пролив. Принять участие в президентских выборах должны более 1,4 миллиона обитателей полуострова.Наблюдать за выборами будут более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, включая Францию, Германию, Италия, Кипр и Украину.