Словакия, Чехия и Швеция отрицают свою причастность к производству «Новичка»

Представители министерств иностранных дел Словаки, Чехи и Швеции сделали заявление, категорически опровергающее производство в своих странах химического вещества «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Сергей Денисов

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова накануне сказала, что ни в бывшем Советском Союзе, ни в Российской Федерации никогда не проводились исследования по производству и применению этого вещества в качестве оружия массового поражения. Она отметила, что с подачи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй этому веществу был присвоен бренд «Новичок», который вызывает у широкой общественности ассоциацию именно с Россией.Захарова добавила, что сведения о производстве химического яда в лабораториях РФ – это типичный прием манипулирования непроверенной информацией. Такое вещество никогда не производилось и даже не было запантентовано на территории страны.