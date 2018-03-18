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| | Словакия, Чехия и Швеция отрицают свою причастность к производству «Новичка»

Словакия, Чехия и Швеция отрицают свою причастность к производству «Новичка»

Сегодня, 08:55
Представители министерств иностранных дел Словаки, Чехи и Швеции сделали заявление, категорически опровергающее производство в своих странах химического вещества «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Словакия, Чехия и Швеция отрицают свою причастность к производству «Новичка»

 

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова накануне сказала, что ни в бывшем Советском Союзе, ни в Российской Федерации никогда не проводились исследования по производству и применению этого вещества в качестве оружия массового поражения. Она отметила, что с подачи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй этому веществу был присвоен бренд «Новичок», который вызывает у широкой общественности ассоциацию именно с Россией.

Захарова добавила, что сведения о производстве химического яда в лабораториях РФ – это типичный прием манипулирования непроверенной информацией. Такое вещество никогда не производилось и даже не было запантентовано на территории страны.
Сергей Денисов
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