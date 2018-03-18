Мэр Львова: Украинцы не заметили, как у них украли страну

Городской голова Львова Андрей Садовый на днях неоднозначно выразился о своей стране. Мэр считает, что Украина была украдена, а народ не заметил этого. Свое мнение Садовый опубликовал в социальной сети Twitter.

Градоначальник Львова обвинил граждан Украины в том, что они не увидели воровства, потому что никогда не знали, как это – владеть своим государством. Что именно обозначают эти слова, глава не разъяснил. В конце сообщения мэр добавил, что необходимо вернуть Незалежную людям.Многие пользователи Twitter негативно восприняли такое высказывание Андрея Садового. Некоторые обвинили его в чрезмерной критичности, напомнив, что Львов – это тоже Украина. Один из подписчиков намекнул на то, что мэр сравнивает Украину с «мусором». Многие подписчики начали критиковать нынешнюю власть Украины. Один из юзеров предложил Садовому пойти в СБУ и признаться в том, что использует власть в своих интересах.