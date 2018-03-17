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| | ЦИК РФ порекомендовали американцам поучиться прозрачности выборов у России

ЦИК РФ порекомендовали американцам поучиться прозрачности выборов у России

Вчера, 22:15
Соединенные штаты обязаны учиться у россиян открытости и прозрачности проведения президентских выборов. Об этом заявил член ЦИК России Евгений Шевченко.

ЦИК РФ порекомендовали американцам поучиться прозрачности выборов у России

 

Известно, что официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт выдвинула претензию в Twitter, согласно которой ЦИК отказал предоставить статус наблюдателя более 5 тыс. независимым наблюдателям от СМИ. Госпожа Науэрт уверяет, что это говорит о том, что представители Кремля опасаются прозрачности на президентских выборах.

Шевченко добавил, что подобные обвинения не имеют оснований. Он порекомендовал Хезер Науэрт перечитать законодательство США о выборах, где присутствие наблюдателей на избирательных участках должно быть ограничено. Он также посоветовал представителю госдепа и другим представителям американского правительства поучиться у россиян прозрачности проведения выборов.
Татьяна Преображенская
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