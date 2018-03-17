Киев обвинил Москву в кощунстве в связи с выборами президента России

Россия заявила о нарушении международного права после того, как Киев запретил гражданам РФ доступ к дипломатическим заведениям для волеизъявления. Представители внешнего ведомства Украины обвинили Москву в кощунстве после подобных высказываний.

Домбровский Сергей

В МВД Украины ранее говорили о запрете доступа гражданам России к дипломатическим учреждениям, если Россия позволит жителям Крыма участвовать в голосовании за претендентов на должность главы РФ. Киев до сих пор не смирился с тем фактом, что полуостров больше ему не подчиняется. В Министерстве иностранных дел Украины называют волеизъявление граждан, проживающих в Крыму, неуместным. Полуостров обязан подчиняться Киеву, поэтому участие людей в выборах президента России являются нарушением законодательства страны.В Москве неоднократно объясняли, в 2014 году люди самостоятельно выбрали, в составе какого государства они хотят быть. Обвинения Киева по поводу разжигания войны в Донбассе в России считают необоснованными, поскольку Москве выгодно, дабы соседняя держава скорее вышла из экономического и политического кризисов.