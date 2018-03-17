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| | Киев обвинил Москву в кощунстве в связи с выборами президента России

Киев обвинил Москву в кощунстве в связи с выборами президента России

Вчера, 21:28
Россия заявила о нарушении международного права после того, как Киев запретил гражданам РФ доступ к дипломатическим заведениям для волеизъявления. Представители внешнего ведомства Украины обвинили Москву в кощунстве после подобных высказываний.

Киев обвинил Москву в кощунстве в связи с выборами президента России

 

В МВД Украины ранее говорили о запрете доступа гражданам России к дипломатическим учреждениям, если Россия позволит жителям Крыма участвовать в голосовании за претендентов на должность главы РФ. Киев до сих пор не смирился с тем фактом, что полуостров больше ему не подчиняется. В Министерстве иностранных дел Украины называют волеизъявление граждан, проживающих в Крыму, неуместным. Полуостров обязан подчиняться Киеву, поэтому участие людей в выборах президента России являются нарушением законодательства страны.

В Москве неоднократно объясняли, в 2014 году люди самостоятельно выбрали, в составе какого государства они хотят быть. Обвинения Киева по поводу разжигания войны в Донбассе в России считают необоснованными, поскольку Москве выгодно, дабы соседняя держава скорее вышла из экономического и политического кризисов.
Домбровский Сергей
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