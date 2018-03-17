В преддверии выборов для россиян за рубежом создали 401 избирательный участок

В 145 странах мира установили 401 избирательный участок накануне выборов президента РФ. Россияне отдадут свой голос на интересующего их кандидата. ЦИК одобрил создание избирательных участков за границей.

Домбровский Сергей

Желающие проголосуют досрочно, если они по каким-либо причинам не смогут поддержать своего кандидата в день всенародного волеизъявления. Выборы президента России состоятся 18 марта. Непосредственно в этот весенний день за рубежом создадут 250 участков. На пост главы России претендуют восемь человек. Практически все они представляют определённые политические силы. Единственным самовыдвиженцем является действующий руководитель РФ Владимир Путин.В преддверии выборов реклама того или иного кандидата запрещена. Претендентам давали время для объяснения своей политической позиции людям. За этот период они должны были убедить народ в правдивости своих слов. Решающий момент состоится 18 марта. Представители культуры, депутаты, мэры и прочие лица, которым небезразлична судьба страны призывают молодежь и пенсионеров посетить выборы.