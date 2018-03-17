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| | Мэй пообещала молниеносно отреагировать на высылку британских дипломатов из РФ

Мэй пообещала молниеносно отреагировать на высылку британских дипломатов из РФ

Вчера, 20:14
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировал новые меры, направленные на уничтожение «российских шпионов». Об этом и о реакции на высылку из России британских дипломатов глава правительства Соединенного Королевства рассказывала во время выступления на форуме консерваторов в Лондоне.

Мэй пообещала молниеносно отреагировать на высылку британских дипломатов из РФ

 

Тереза Мэй подчеркнула, что все возможные антироссийские мероприятия будут обсуждаться с союзниками Великобритании. Премьер-министр уточнила, что вся агентурная сеть России в стране будет обнаружена и уничтожена целях предупреждения угрозы жизням подданных Ее Величества. Госпожа Мэй публично обвинила Кремль в нарушении международного права и Конвенции о запрете химоружия. Попутно глава британского Кабмина отметила храбрость людей, которые занимаются расследованием отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Бывший российский разведчик был отравлен нервно-паралитическим ядом в начале ткущего месяца в городе Солсбери. В совершении этого преступления госпожа Мэй обвинила Россию, и слова свои подкрепила высылкой из страны 23 российских дипломатов.
Дарья Светозарова
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